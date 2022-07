Covid, Costa: presto nuove regole sulle quarantene per i positivi asintomatici

(Teleborsa) - "Io credo che l'obiettivo sia convivere con il, e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi. Sicuramente prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell'isolamento per chi è positivo e non ha sintomi. Dopo di ché, il passo successivo credo sia considerare l'ipotesi, in caso di positivi senza sintomi, di eliminare la quarantena". A dichiararlo è stato il sottosegretario alla Salute,, intervenendo ad Agorà su Rai 3."Altrimenti, con tutti questi positivi, il rischio è trovarci involontariamente a bloccare di nuovo il Paese", ha aggiuntoSono intantoda Covid registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del(ieri erano stati 23.699). Le vittime sono 253, in aumento rispetto alle 104 di ieri. Il tasso di positività è al 19,7%, stabile rispetto a ieri quando era al 19,3%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 446.718 tamponi.Sono invece 434 i pazienti ricoverati in- 8 in più di ieri -, mentre gli ingressi giornalieri sono 61. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 11.124, 43 in più rispetto a ieri.