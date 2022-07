A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, dopo il rialzo di 75 punti base dei tassi di interesse deciso dalla Fed. Ilin aumento dell'1,37%; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +2,62% termina a quota 4.024 punti.In netto miglioramento il(+4,26%); come pure, balza in alto l'(+2,95%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+5,11%),(+4,29%) e(+3,85%).Al top tra i(+6,69%),(+5,60%),(+3,91%) e(+3,57%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,44%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,18%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,95%.Tra i(+12,18%),(+9,73%),(+8,78%) e(+7,74%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,95%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,79%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. -1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 253K unità; preced. 251K unità)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 1,4%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,2%)15:45: PMI Chicago (atteso 55,4 punti; preced. 56 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 51,1 punti; preced. 50 punti).