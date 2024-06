Wall Street cauta in attesa del PCE. Amazon sopra 2 trilioni di market cap

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 39.128 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 5.478 punti (+0,16%). In moderato rialzo il(+0,25%); come pure, leggermente positivo l'(+0,46%).Le azioni dihanno raggiunto il massimo storico, superando per la prima volta idi mercato. La società di e-commerce è diventata la quinta società statunitense a superare tale livello (dopo).Venerdì è prevista la pubblicazione dell'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (), l'indicatore dipreferito dalla Federal Reserve per decidere il percorso della politica monetaria.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,86%) e(-0,47%).Al top tra i(+3,90%),(+2,00%),(+1,94%) e(+1,29%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,03%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,58%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,43%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,10%.Al top tra i, si posizionano(+6,14%),(+4,81%),(+3,90%) e(+3,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,01%. Lettera su, che registra un importante calo del 6,11%. Scende, con un ribasso del 5,42%. Crolla, con una flessione del 4,18%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 3,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 238K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,7%)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. -7,7%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%).