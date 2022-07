Borsa di Milano chiude positiva in linea con mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l', che evidenzia un incremento dello 0,62%, dopo aver accusato in avvio il contraccolpo del deludente dato del PIL.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,47%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,03%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 97,98 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +242 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,16%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,88%, resta vicino alla parità(-0,04%), eavanza dell'1,30%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che porta a casa un guadagno del 2,10% sul; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,03% termina a quota 24.036 punti.Effervescente il(+1,7%); sulla stessa tendenza, sale il(+1,19%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,98 miliardi di euro, con un incremento del 19,09%, rispetto ai precedenti 1,66 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,52 miliardi.A fronte dei 428 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 225 azioni. In lettera invece 105 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 98 stocks.di Milano, troviamo(+8,04%),(+6,62%),(+5,59%) e(+4,95%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,96%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,16%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.di Milano,(+5,13%),(+5,08%),(+4,64%) e(+4,35%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,76%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,71%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,56%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,72%.