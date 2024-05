Europa prudente. A Piazza Affari vola Nexi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sul fronte delle politiche monetarie, oggi la Bank of England ha lasciato i tassi di interesse fermi , come ampiamente previsto.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,073. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,20%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 79,66 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,81%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,45%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,35%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 36.382 punti.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 5,86%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,85%.Buona performance per, che cresce dell'1,72%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,51%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,08%.Calo deciso per, che segna un -2,06%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,86%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,64%.del FTSE MidCap,(+4,40%),(+3,05%),(+2,43%) e(+2,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,59%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,51%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,89%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,86%.