Ministero della Difesa e Trenitalia siglano convenzione per i viaggi del personale dell'Ente

(Teleborsa) - Ilhanno stipulato unache prevede unadel 20% per i viaggi di lavoro dedicati aldella Difesa la cui Cartafreccia sia associata al Programma Trenitalia for Business. L’accordo è stato firmato dal Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, Sottocapo dello Stato Maggiore della Difesa e da Luigi Corradi, AD di Trenitalia, alla presenza del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e dell’AD del Gruppo FS Luigi Ferraris. La firma dell’accordo è avvenuta questo pomeriggio presso la biblioteca dello Stato Maggiore dell’Esercito, in via XX Settembre.L’accordo, che prevede lo sconto sulla tariffaed, si applica su tutti i livelli di servizio anche per iacquistati all’ultimo momento, ed include cambi illimitati e rimborsabilità prima della partenza. Prevede inoltre una serie di altri benefit come livelli di scontistica crescente sul prezzo Base per iin base al numero di viaggi acquistati; Fast Track con accesso riservato ai binari; scelta gratuita del posto; reportistica dedicata e fattura mensile scaricabile on line; Call Center gratuito dedicato.L’accordo vuole contribuire a perseguire gli obiettivi del neonatodel Gruppo FS, di cui Trenitalia è capofila, e che punta alla creazione di una proposta diper avere un trasporto integrato, economico, affidabile, sostenibile e sempre più personalizzato e attento alle esigenze dei singoli passeggeri.La convenzione, la cui durata è prevista fino alla fine del 2023, si estende anche aidel personale del Ministero della Difesa su Frecce, Intercity e Intercity Notte ed Eurocity Italia-Svizzera per tratte interne in Italia.