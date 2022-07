Air France-KLM torna all'utile nel secondo trimestre

Air France-KLM

(Teleborsa) -ha chiuso il secondo trimestre con un, in netto miglioramento dopo la perdita accusata lo scorso anno. Il Risultato operativo è positivo per 386 milioni di euro, grazie alla progressiva ripresa del traffico aereo. Nel trimestre sono stati, il triplo rispetto all'anno precedente e questo ha consentito di generare un"La forte ripresa che vediamo quest'estate sta mettendo alla prova l'intera industria aeronautica. Sebbene Air France-KLM si sia preparata a livelli di domanda vicini a quelli pre-pandemia, le nostre compagnie aeree non sono immuni dalle principali sfide operative che il mndo sta affrontando", ha sottolineato il Ceooperativo rettificatodi euro. L'indebitamento finanziario netto si attesta a 6 miliardi di euro, in diminuzione di 2,2 miliardi di euro rispetto a fine 2021 grazie a un free cash flow operativo adjusted positivo e all'emissione di azioni completata a giugno 2022Il Gruppo ha già riscattato 1,6 miliardi di euro di obbligazioni perpetue dello Stato francese (compresa la cedola). KLM ha interamente rimborsato linea di credito assistita dallo Stato e il prestito diretto dello Stato olandese per un importo di 942 milioni di euro.