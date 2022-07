Nexi, ricavi semestre balzano a 1,5 miliardi. Confermata guidance

Nexi

(Teleborsa) -chiude il semestre dell'anno con un balzo deia 1,5 miliardi di euro, in crescita dell'8,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'del Gruppo normalizzato è pari a 266,2 milioni, in aumento del 23%.(Ebitda) è salito a 702,4 milioni (+19,1%).Registrati volumi in crescita a doppia cifra rispetto allo scorso anno in tutte le geografie; la categoria travel al di sopra dei livelli di Gruppo pre-pandemia. Gli investimenti salgono a 218 milioni, pari al 14,3% dei ricavi.Nel secondo trimestre il Gruppo ha registrato una forte performance finanziaria e dei volumi. I ricavi sono stati pari a 808 milioni (+10,2%). In Italia i volumi delle transazioni acquiring hanno registrato una crescita a doppia cifra rispetto all'anno scorso, raggiungendo +18% a giugno, con le carte degli stranieri tornate a crescere rispetto al livello pre Covid (+16% rispetto al 2019).che prevede una crescita dei ricavi tra il 7% e il 9% su base annuale ed un incremento dell’ EBITDA tra 13% e 16% anno su anno.