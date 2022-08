PayTech, Global Payments acquisisce EVO Payments

Global Payments

EVO Payments

(Teleborsa) -, primario operatore di tecnologie di pagamento e soluzioni software, ha raggiunto un, fornitore di integrazioni di tecnologie di pagamento e soluzioni di acquiring. L'operazione genera una base clienti combinata di oltre 4,5 milioni di sedi commerciali e oltre 1.500 istituzioni finanziarie a livello globale. Fornisce una significativa scala finanziaria e operativa con undi 9,8 miliardi di dollari e undi 4,7 miliardi di dollari.Global Payments acquisirà il capitale di EVO per. Il prezzo rappresenta un premio di circa il 24% e il 40% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di EVO e al suo prezzo medio di 60 giorni. Global Payments prevede di finanziare l'acquisizione con. In particolare, Silver Lake effettuerà un investimento strategico di 1,5 miliardi di dollari in Global Payments sotto forma di una convertible note."L'acquisizione di EVO èalla nostra strategia abilitata alla tecnologia e offre opportunità significative per aumentare la scala del nostro business a livello globale - ha affermato Cameron Bready, Presidente e Chief Operating Officer, Global Payments - Insieme a EVO, siamo posizionati per fornire unaai nostri 4,5 milioni di punti vendita combinati e a più di 1.500 istituzioni finanziarie in tutto il mondo".