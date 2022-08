TISG, Tecnomar for Lamborghini 63 approda in Costa Smeralda

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, l'ultimo nato del brand sportivo della grande famiglia, grazie all’inaugurazione del suo primoLo yacht, il primo realizzato nel, con la sua inconfondibile silhouette supersportiva, ha raggiunto l’ormeggio più glamour della Costa Smeralda in sole 3,5 ore dall'Headquarter di Marina di Carrara. Il porto scelto per l’approdo,, un fiordo naturale situato proprio di fronte all’Arcipelago della Maddalena."Ne consegniamo uno al mese, afferma, Founder & CEO di The Italian Sea Group, spiegando che "chi vuole acquistare uno slot di questa serie limitata deve pazientare fino al 2024 poiché fino a quella data la produzione è già stata tutta prenotata".Lo yacht Tecnomar for Lamborghini 63 quest'anno è rientrato tra idell’industria del lusso nella categoriadi Robb Report, dopo aver ricevuto il premio nella categoria "Motor Yacht under 25 meters" ai 2022 International Yacht & Aviation Awards, svoltisi a Maggio di quest’anno a Venezia. Un riconoscimento - sottolinea il Vice Presidente e Coo Giuseppe Taranto - che rappresenta per l'azienda carrarese "una ulteriore conferma del raggiungimento di standard sempre più elevati nel mondo della nautica di lusso".