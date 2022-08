Caterpillar, trimestrale deludente per problemi a suppy chain

Caterpillar

(Teleborsa) -, il principale produttore mondiale di attrezzature per l'edilizia e il settore estrattivo, ha registratoper ildi 14,2 miliardi di dollari, in aumento dell'11% rispetto ai 12,9 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2021. L'aumento è dovuto principalmente all'aumento favorevole dei prezzi e all'aumento del volume delle vendite. Ilè stato del 13,6%, rispetto al 13,9% del secondo trimestre del 2021. L'è stato di 3,18 dollari (2,60 dollari un anno fa). Gli analisti si aspettavano, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 3,01 dollari su ricavi per 14,35 miliardi di dollari."Il nostro team ha realizzato un altro buon trimestre con una top line in crescita a doppia cifra e una crescita dell'utile per azione rettificato nonostante le- ha affermato il presidente e CEO Jim Umpleby - I nostri risultati del secondo trimestre riflettono una domanda sana nella maggior parte dei nostri mercati finali. Rimaniamo concentrati sull'esecuzione della nostra strategia per una crescita redditizia a lungo termine".