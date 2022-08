Fineco, utile sale del 20% a 222,5 milioni in primo semestre 2022

Fineco

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre del 2022 conpari a 464,3 milioni di euro, in crescita del 15,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Ilsi attesta a 176,4 milioni di euro, in rialzo del 19,3% rispetto al 30 giugno 2021, grazie al margine d’interesse e ai Profitti dalla gestione della Tesoreria. Leal 30 giugno 2022 ammontano a 232,5 milioni di euro ed evidenziano un incremento dell'8,5%.Crescono le commissioni nette relative all’area(+22,2% a/a), grazie all'effetto volumi e al maggior contributo di Fineco Asset Management, le commissioni dell'area(+18,6% a/a), mentre le commissioni nette relative all'areasono state in calo a causa di un contesto di mercato diverso in termini di volumi e volatilità.L'di periodo è pari a 222,5 milioni di euro ed evidenzia un incremento del 20,5% a/a. Ledi Fineco Asset Management sono pari a 24,5 miliardi di euro, di cui 14,6 miliardi relativi a classi retail (+10,7% a/a) e 9,9 miliardi relativi ai fondi sottostanti dei wrapper (classi istituzionali, +39,6% a/a). Continua l’acquisizione di, pari a 48.001 nel primo semestre 2022, portando il totale a 1.454.645."Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo semestre dell’anno, che confermano l', in grado di produrre stabilmente risultati solidi in tutte le fasi di mercato - ha commentato l'- Il nuovo contesto, caratterizzato da grandi cambiamenti, rappresenta per Fineco uno stimolo per crescere in tutte le aree di business: dal banking, che beneficia di un incremento del margine di interesse, all'investing, con il contributo di Fineco AM, fino al brokerage, la cui attività continuerà ad attestarsi oltre i livelli precedenti la pandemia"."Inoltre, la capacità di integrare tutti i servizi in un'unica piattaforma tecnologicamente avanzata rende possibile uno sviluppo sano ed equilibrato della Banca - ha aggiunto - confermando, a fronte di un costante impegno nella sostenibilità".