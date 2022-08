Cuneo fiscale, Orlando: mi auguro risposta più corposa

(Teleborsa) -. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a SkyTg24. "Qualcosa si farà - ha detto il ministro rispondendo a una domanda sulla possibilità di realizzare il taglio -. E' chiaro che l'ambizione non può che ridursi, c'era un confronto aperto. Aver fatto cadere il governo non darà tutti gli esiti che erano attesi". "Anche la consistenza - ha aggiunto il ministro - è destinata, temo a cambiare".Io penso si debba fare uno sforzo per renderlo più consistente. Ritengo che ci sia l'esigenza di dare un segnale più forte di quello che al momento è sul tavolo. Credo che lo si possa fare tornando ad agire sul tema degli extraprofitti e rimodulando all'allocazione delle risorse contenute nel decreto".Sul Reddito di cittadinanza: "non c'è un'espansione, la crescita del dibattito è inversamente proporzionale al numero dei percettori. che in questi mesi è sceso di quasi 700 mila. Mi pare che la politica non individui i fenomeni partendo dal carattere quantitativo", ha detto Orlando rispondendo a una domanda sulla necessità di modificare il Reddito di cittadinanza. "Il Reddito di cittadinanza o qualcosa che ha un nome diverso - ha aggiunto il ministro -