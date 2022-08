DiaSorin rivede al rialzo guidance 2022 dopo 1° semestre in crescita

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica e inclusa nel FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 685 milioni di euro, in aumento del 33% (+25,1% a tassi di cambio costanti) rispetto al 1° semestre 2021. La variazione è conseguenza dell'nel perimetro di consolidamento e del, parzialmente compensati dall'anticipato calo nelle vendite COVID. In particolare, i ricavi di immunodiagnostica ex-COVID sono cresciuti del 10% e i ricavi di diagnostica molecolare ex-COVID hanno registrato una crescita del 170,9%.L'è stato di 269 milioni di euro, in crescita del 10,2% (+4,1% a tassi di cambio costanti) rispetto al 1° semestre 2021, con un'incidenza sui ricavi pari al 39,3% (39,4% a tassi di cambio costanti). L'è stato di 169 milioni di euro, in crescita del 3,7%, mentre l'utile netto consolidato è stato di 141 milioni di euro, in diminuzione del 6,1%.L'consolidato si assesta a -1.003 milioni di euro (-986 milioni di euro al 31 dicembre 2021). La variazione rispetto allo scorso anno, pari a -17 milioni di euro, è il risultato di una forte generazione di cassa operativa, più che compensata dal pagamento dei dividendi agli azionisti per 56 milioni di euro, dall'acquisto netto di azioni proprie per 65 milioni di euro e da un effetto cambio negativo sulla posizione netta in dollari.Laa tassi di cambio costanti 2021 prevede una rialzo della guidance sui ricavi e sulla marginalità, a seguito principalmente di un miglior andamento delle vendite dei test COVID. Isono visti in crescita del 2% rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2021, di cui ricavi relativi ai prodotti COVID per circa 200 milioni di euro e ricavi ex-COVID in crescita di circa il 24%. L'è visto a circa il 38%.