MAIRE migliora guidance dopo primo semestre in netta crescita

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha comunicato che iammontano a 3,4 miliardi di euro nel, in aumento del 31,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, grazie alla progressione costante dei progetti in corso di esecuzione.L'è pari a 232,1 milioni, in crescita del 36,2%, sostenuto dai maggiori ricavi e da una efficiente gestione dei costi di struttura. Ilè pari al 6,7%, con un incremento di 20 punti base, anche per il contributo di servizi a più alto valore aggiunto. L'è pari a 132,9 milioni, in crescita del 37%, con un'incidenza sui ricavi del 3,9%, in aumento di 20 punti base.Leal 30 giugno 2025 sono pari a 300,1 milioni, rispetto a 375,1 milioni al 31 dicembre 2024, al netto degli esborsi relativi a dividendi per 119,5 milioni, relativi al programma di acquisto di azioni proprie per 63,4 milioni e agli investimenti per 30,2 milioni, principalmente dedicati allo sviluppo interno e al rafforzamento delle nuove tecnologie e ai progetti di innovazione digitale.MAIRE segnala un'acquisizione diper 5,6 miliardi, principalmente in nuove geografie strategiche, che rafforzano un solido portafoglio ordini di 15,7 miliardi. Confermata la previsione di nuovi ordini per complessivi 8 miliardi nel 2025. L'organico raggiunge 10.200 dipendenti, in linea con la crescita dimensionale del Gruppo.La2025 è stata rivista al rialzo per ricavi ed EBITDA, grazie al rilevante portafoglio ordini e alla puntuale esecuzione dei progetti: ricavi pari a 6,8-7,0 miliardi (vs. 6,4-6,6 miliardi) ed EBITDA pari a 460-490 milioni (vs. 420-455 milioni), con un margine del 6,8-7,0% (vs. 6,6-6,9%). Confermata su Capex (130-150 milioni) e Disponibilità Nette Adjusted di Gruppo (in linea con il dato al 31 dicembre 2024 pari a 375,1 milioni)"Il primo semestre del 2025 è stato un periodo di crescita sostenuta ed espansione in varie regioni strategiche con una performance operativa in grado di esprimere risultati superiori alle previsioni grazie a una rigorosa esecuzione dei progetti e a una NEXTCHEM in costante crescita - ha commentato l'- La gestione operativa già consuntivata e la dimensione del portafoglio esistente ci consentono di rivedere al rialzo la guidance per il 2025. Con 5,6 miliardi di euro di nuove commesse e un portafoglio ordini pari a 15,7 miliardi di euro alla fine di giugno, abbiamo significativamente diversificato la nostra presenza geografica e rafforzato la nostra competitività a livello globale. Questi risultati riflettono il nostro costante impegno nella creazione di valore, nell'innovazione e nella crescita sostenibile, nonché la dedizione delle nostre persone, la cui competenza e passione sono la chiave del nostro successo".