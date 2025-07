De Nora migliora guidance sul EBITDA margin dopo primo semestre in crescita

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha comunicato che ialsono pari a 415,6 milioni di euro, in aumento del 3,8% rispetto al primo semestre 2024. Il dato ha risentito negativamente, per circa 3,1 milioni di euro, dell'andamento dei cambi, in particolare del tasso di cambio Euro-Dollaro; al netto di tali effetti, la variazione rispetto al primo semestre 2024 sarebbe risultata in aumento del 4,6%.L'è risultato pari a 81,4 milioni di euro, in crescita del 8,1% su base annua, con un'incidenza sui ricavi pari al 19,6%, in aumento di circa 0,8 punti percentuali rispetto al primo semestre 2024 (18,8%). L'è pari a 39,7 milioni di euro, in crescita del 2,5% rispetto a 38,7 milioni nel primo semestre 2024. Includendo gli oneri e proventi non ricorrenti, l'Utile Netto risulta pari a 35,5 milioni rispetto a 40 milioni al 30 giugno 2024.Ilal 30 giugno 2025 è pari a 521,8 milioni di euro, rispetto a 558 milioni al 31 dicembre 2024. La società evidenzia che nel periodo di riferimento il segmento Water Technologies ha riportato un incremento del Backlog pari al 22% rispetto alla fine del 2024, riflettendo un aumento dell'order intake pari circa al 15% su base annua."I primi sei mesi dell'anno si sono svolti in un contesto macroeconomico e geopolitico complesso e in continua evoluzione, caratterizzato da una crescente volatilità dei mercati e da nuove fonti di incertezza a livello globale - ha commentato l'- In questo scenario, il nostro modello di business - fondato su un posizionamento competitivo solido e su una forte diversificazione geografica e settoriale - ha dimostratopermettendoci di registrare una crescita significativa sia nei ricavi che nella redditività operativa"."Viene confermata la guidance sui ricavi 2025 già comunicata nel mese di marzo, con una crescita attesa a un tasso low single-digit rispetto al 2024 - ha aggiunto - La solida performance in termini di marginalità registrata nei primi sei mesi dell'anno consente, inoltre, una, ora previsto in un intervallo compreso tra il 17% e il 18%, rispetto alla precedente indicazione del 17%".