FNM migliora guidance su indebitamento dopo primo semestre in crescita

FNM

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardi, ha chiuso ilconpari a 327,1 milioni di euro (+7% rispetto al primo semestre 2024). I ricavi sono aumentati di 19,1 milioni trainati dall'ingresso di Nordcom nel perimetro di consolidamento, da maggiori ricavi TPL su gomma (incluso un ulteriore quota di contributi Covid-19 a compensazione dei minori introiti tariffari), dall'incremento dei pedaggi autostradali per maggior traffico e dalla vendita di energia grazie all'attivazione di nuovi impianti.L'(che esclude elementi non ordinari) è pari a 114,3 milioni di euro, in aumento di 6,8 milioni rispetto al primo semestre 2024. L'è pari a 41,9 milioni di euro, in aumento di 10,6 milioni rispetto al primo semestre 2024. Al 30 giugno 2025 laè pari a 720,4 milioni di euro, che si confronta con 668,5 milioni di euro al 31 dicembre 2024.FNM conferma le stime di EBITDA enetto come segue: EBITDA Rettificato in aumento, rispetto al precedente esercizio, in un intervallo compreso tra 220 e 230 milioni di euro; investimenti lordi stimati pari a 170-210 milioni di euro (precedentemente era 180-210); PFN Rettificata a fine anno compresa tra 700 e 760 milioni di euro (precedentemente era 780-820); rapporto PFN Rettificata/EBITDA atteso nell'intervallo 3,0x - 3,4x (precedentemente era 3,4x - 3,6x).