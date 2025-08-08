The Italian Sea Group rivede al ribasso Guidance 2025 dopo risultati 1° semestre

(Teleborsa) - The Italian Sea Group
ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto pari a 12,2 milioni di Euro, in contrazione del 58%
rispetto ai primi sei mesi del 2024, che avevano beneficiato della plusvalenza legata alla cessione del cantiere di Viareggio.
Nel corso dei primi sei mesi del 2025, TISG ha registrato ricavi per 186,8 milioni
di Euro, in contrazione (-1,4%)
rispetto a 189,4 milioni di Euro nello stesso periodo del 2024. In particolare, i i ricavi della divisione Shipbuilding
ammontano a 172,6 milioni di Euro (+3%), mentre i ricavi della divisione Refit
ammontano a 10,9 milioni di Euro (-52%).L'EBITDA pari a 30,4 milioni
di Euro, si contrae de 6,3%
rispetto ai 32,4 milioni di Euro dei primi sei mesi del 2024, con un’incidenza sui Ricavi del 16,3% rispetto al 17,1% nei primi sei mesi del 2024. L’EBIT è pari a 25,6 milioni
di Euro in calo del 4,5%
rispetto all’ammontare registrato nel medesimo periodo del 2024.
Il valore complessivo del portafoglio ordini
(Order Book) – ossia il valore lordo dei contratti in essere relativi a yacht nuovi non ancora consegnati alla clientela – al 30 giugno 2025 (Shipbuilding e Refit) è pari a 1,19 miliardi di Euro
rispetto a 1,24 miliardi di Euro
al 31 dicembre 2024.
La Posizione Finanziaria Netta
è pari a -63,2 milioni di Euro al 30 giugno 2025, rispetto a -12,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2024 ed a -33 milioni di Euro al 31 marzo 2025, e riflette l’andamento operativo del primo semestre, il pagamento del dividendo per Euro
13 milioni nonché gli investimenti effettuati nel periodo.
In considerazione del contesto difficile e delle incertezze presenti a livelli internazionale, TISG ha rivisto al ribasso la guidance 2025
, indicando ricavi pari a 350 – 370 milioni di Euro
(precedentemente 410 – 430 milioni di Euro) ed una moderata contrazione dellaredditività al 16,5% - 17%
(precedentemente 17,5%/18%).