The Italian Sea Group rivede al ribasso Guidance 2025 dopo risultati 1° semestre

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell'anno con unrispetto ai primi sei mesi del 2024, che avevano beneficiato della plusvalenza legata alla cessione del cantiere di Viareggio.Nel corso dei primi sei mesi del 2025, TISG ha registratodi Euro,rispetto a 189,4 milioni di Euro nello stesso periodo del 2024. In particolare, i i ricavi dellaammontano a 172,6 milioni di Euro (+3%), mentre iammontano a 10,9 milioni di Euro (-52%).di Euro,rispetto ai 32,4 milioni di Euro dei primi sei mesi del 2024, con un’incidenza sui Ricavi del 16,3% rispetto al 17,1% nei primi sei mesi del 2024.di Euro inrispetto all’ammontare registrato nel medesimo periodo del 2024.Il(Order Book) – ossia il valore lordo dei contratti in essere relativi a yacht nuovi non ancora consegnati alla clientela – al 30 giugno 2025 (Shipbuilding e Refit) è pari arispetto a 1,24 miliardi di Euroal 31 dicembre 2024.Laè pari a -63,2 milioni di Euro al 30 giugno 2025, rispetto a -12,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2024 ed a -33 milioni di Euro al 31 marzo 2025, e riflette l’andamento operativo del primo semestre, il pagamento del dividendo per Euro13 milioni nonché gli investimenti effettuati nel periodo.In considerazione del contesto difficile e delle incertezze presenti a livelli internazionale,, indicando(precedentemente 410 – 430 milioni di Euro) ed una(precedentemente 17,5%/18%).