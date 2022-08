Banca Finnat, utile scende a 2,3 milioni di euro nel primo semestre

Banca Finnat

(Teleborsa) -, controllata dalla famiglia Nattino e quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che ilsi è attestato a 33 milioni di euro nel primo semestre del 2022, da 33,2 milioni di euro al 30 giugno 2021. Contributi positivi sono arrivati dallecresciute di quasi il 10% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 2021, a 28,3 milioni di euro (con un'incidenza sul margine d'intermediazione giunta all'86% dal precedente 77,7%). Ilè passato a 4 milioni di euro dai 5,8 milioni di euro al 30 giugno 2021.L', anche in considerazione di Rettifiche di Valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie imputate a bilancio per 3 milioni di euro da 95 migliaia di euro al 30 giugno 2021, si è attestato a 2,3 milioni di euro da 2,8 milioni di euro a fine semestre 2021 (-17,5%). Ilconsolidato è pari al 33,7%.