Banca Ifis: utile netto 1° semestre in crescita a 72,5 milioni, ricavi +12%

Banca Ifis

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con unguidato principalmente dallaLe attività disono cresciute tutte a tassi superiori rispetto ai mercati di riferimento, confermando il dinamismo della rete commerciale della Banca. In aumento gli incassi del, grazie alla maggiore efficienza dell’attività di recupero dei crediti e alla qualità del portafoglio, dovuta all’approccio prudenziale in sede di acquisto dei portafogli NPL degli ultimi anni., Amministratore Delegato di Banca Ifis, ha tenuto a sottolineare che "quest’andamento riflette la resilienza del nostro modello di business che ci permette di operare traendo vantaggio dall’elevata specializzazione, dagli investimenti in innovazione dei processi e dalla gestione sostenibile del credito in mercati dove la nostra Banca detiene un forte vantaggio competitivo"."I solidi risultati semestrali e l’approccio conservativo nell’assunzione dei rischi adottato negli ultimi anni - ha aggiunto - ci consentiranno di affrontare al meglio il possibile scenario macroeconomico avverso dei prossimi trimestri, continuando a svolgere il nostro ruolo di supporto all’economia reale".Leaccantonate per il Covid nel corso dei precedenti esercizi, inutilizzate, sono statederivanti dal, e al rallentamento della crescita economica.Il semestre evidenzia una 324 milioni di euro (290,4 milioni di euro al 30.06.2021) e beneficia di maggiori ricavi nel Settore NPL, pari a 135 milioni di euro (+9,5%) e nel Settore Commercial & Corporate Banking, pari a 142,2 milioni di euro (+1,6%).di euro al 30 giugno 2022 di riserve e attivi liberi finanziabili in BCE (LCR superiore a 1.000%).(15,44% al 31 dicembre 2021) ed il TCR al 19% (19,63% al 31 dicembre 2021), calcolati escludendol’utile del primo semestre 2022.