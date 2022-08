Eventi e scadenze del 4 agosto 2022

Almawave

Ascopiave

Atlantia

Atlantia

Banca Finnat

Banca Ifis

Banca Ifis

Banca MPS

Banca Profilo

Bff Bank

BPER

BPER

Carel Industries

Comer Industries

Credem

Datalogic

Digital Value

Dropbox

Ediliziacrobatica

Eli Lilly

ERG

ERG

Exprivia

FILA

Gefran

Igd

Illimity Bank

Industrie De Nora

Intercos

Intercos

Intred

Kellogg

MARR

Net Insurance

Pierrel

Piquadro

Pirelli

Sabaf

Sabaf

Salcef Group

Salcef Group

Sit

Sit

Telecom Italia

The Italian Sea Group

Tinexta

Tinexta

Tripadvisor

Unipol

Unipol

UnipolSai

UnipolSai

(Teleborsa) -Italia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoBCE - Bollettino economico13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2022- CDA: Esame della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022- Appuntamento: Comunicato stampa risultati 6M22 e conference call per la presentazione al mercato dei dati economico-finanziari- CDA: Risultati preliminari del Gruppo Banca Finnat al 30 giugno 2022- CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione finanziaria semestrale 2022- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2022- CDA: Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2022- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo agli analisti finanziari- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale 2022- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari e investitori istituzionali- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022- Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati al 30 giugno 2022, alle ore 15.00- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2022- CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2022- Appuntamento: Presentazione dei dati contabili di periodo alla comunità finanziaria