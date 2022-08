TIM, nuovo accordo con DAZN per Serie A. Cambio al vertice della rete

TIM

(Teleborsa) - A pochi giorni dall'inizio del campionato,ha raggiunto un, cheper la trasmissione delle partite della Serie A. L'intesa consente infatti a quest'ultima di distribuire i diritti per la visione delle partite del Campionato di Serie A TIM tramite qualsiasi terza parte. Il contratto migliorerà le opzioni disponibili per i clienti TIM, che continueranno a vedere le partite attraverso TimVision, e offrirà in più la possibilità di vedere i contenuti di DAZN"Grazie al nuovo assetto contrattuale si raggiunge l'obiettivo di distribuire i diritti su una pluralità di piattaforme nell'ottica di realizzare un", si legge in una nota dell'ex monopolista delle telecomunicazioni, anche se non vengono indicati i dettagli finanziari dell'accordo.TIM sottolinea che nel bilancio 2021 era stato iscritto una fronte della marginalità complessiva negativa lungo l'intera durata contrattuale per alcuni contratti di offerta di contenuti multimedia, fra cui quello fra TIM e DAZN. La valutazione del Fondo contratti onerosi in essere al 30 giugno 2022 tiene conto del nuovo scenario.Nell scorse ore TIM ha anche comunicato che, Deputy del Direttore Generale e Chief Network Operations & Wholesale Officer,per intraprendere nuove opportunità professionali. A Siragusa, che risulta titolare di 829.157 azioni ordinarie TIM, sarà riconosciuto un trattamento di severance conforme con la politica di remunerazione.Al suo posto, nella funzione di Chief Network Operations & Wholesale Office, è stata nominata. La manager ha una vasta esperienza nel settore delle Telecomunicazioni e Media, sviluppata sia in Italia che in ambienti internazionali. In TIM ha ricoperto ruoli apicali in ambito tecnologico e nei settori di innovazione e da agosto 2020 è. Romano risulta titolare di 354.367 azioni ordinarie TIM.