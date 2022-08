Tinexta, primo semestre in crescita. Confermati obiettivi 2022

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha chiuso il primo semestre del 2022 conpari a 168 milioni di euro (+20,2%). La crescita organica è pari all'8% (11,1 milioni di euro). L'incremento attribuibile alla variazione di perimetro è pari al 12,3% (17,1 milioni di euro). L'è pari a 37,1 milioni di euro (+20,6%) edelle attività operative in funzionamento è pari a 13,3 milioni di euro (+22,3%). I dati comparativi del primo semestre 2021 sono stati rideterminati a seguito dell' accordo per la cessione della divisione Credit Information & Management."Il primo semestre si conferma in crescita sia in termini di ricavi sia di redditività, in linea con le aspettative - ha commentato l'- Le società acquisite hanno garantito le performance attese, contribuendo significativamente alla complessiva creazione di valore. L'andamento del semestre ci permette die di traguardare un ulteriore rafforzamento di Tinexta nel mercato dei servizi digitali, caratterizzati da importanti prospettive di crescita e centrali nella strategia di sviluppo del Gruppo".lldelle continuing operations è pari a 16,1 milioni di euro (20,8 milioni nel medesimo periodo del 2021) e risente del versamento dell’imposta sostitutiva per affrancamento per un importo pari a 3,7 milioni e dei maggiori investimenti rispetto al medesimo periodo del 2021. L'al termine del primo semestre ammonta a 266,7 milioni di euro, con un incremento di 3,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2021.La società ha confermatoricavi in crescita tra il 21% e il 23% e un EBITDA adjusted in crescita tra il 25% e il 27%. Le stime di crescita includono il contributo delle acquisizioni ed escludono le società per le quali è stata conclusa la cessione.