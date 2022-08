Wall Street cauta guarda al Job Report

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

beni industriali

materiali

energia

beni di consumo per l'ufficio

Visa

3M

Caterpillar

American Express

Wal-Mart

JP Morgan

Verizon Communication

Intel

Mercadolibre

Advanced Micro Devices

Match

Moderna

Fortinet

Lucid

Palo Alto Networks

Ebay

(Teleborsa) - Prosegue con cautela la borsa di Wall Street dopo che i dati settimanali sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono risultati in linea con le stime degli analisti. Ora l'attenzione degli investitori si focalizzerà sulle cifre che verranno pubblicate domani, in particolare i dati mensili sul mercato del lavoro e quelli sulle dinamiche salariali.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 32.746 punti, con uno scarto percentuale dello 0,20%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.155 punti. In moderato rialzo il(+0,28%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,06%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,72%),(+0,60%) e(+0,54%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,83%) e(-0,81%).Al top tra i(+2,41%),(+2,27%),(+1,34%) e(+1,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,03%.Calo deciso per, che segna un -1,86%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,78%.Scende, con un ribasso dell'1,67%.Tra i(+16,28%),(+5,98%),(+5,34%) e(+4,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -15,84%.Crolla, con una flessione del 10,14%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,33%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 32,52K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -80,1 Mld $; preced. -84,9 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 259K unità; preced. 254K unità)14:30: Variazione occupati (atteso 250K unità; preced. 372K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%).