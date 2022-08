Debole il mercato americano in attesa dei dati sugli occupati

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,26%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.152 punti. In moderatoil(+0,44%); senza direzione l'(-0,08%). Occhi gli occhi degli investitori saranno puntati sui dati degli occupati, che dovrebbero segnalare un(+0,54%) e(+0,42%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,60%),(-0,79%) e(-0,49%).Al top tra i(+3,24%),(+2,38%),(+0,94%) e(+0,93%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,72%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,72%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,99%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,60%.Al top tra i, si posizionano(+16,16%),(+5,93%),(+5,20%) e(+4,12%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -16,33%.Pesante, che segna una discesa di ben -9,73 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 5,17%.Sensibili perdite per, in calo del 5,17%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Variazione occupati (atteso 250K unità; preced. 372K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.