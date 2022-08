Scuole, alle scuole 1,7 miliardi per digitalizzare le classi. Anief: penale per il Ministero se non verrà fatto

(Teleborsa) - Gli istituti scolastici italiani avranno a brevecomplessivi percircae dotare le secondarie dei laboratori per le esercitazioni pratiche: l’anticipazione è arrivata oggi, durante il tavolo tecnico dei referentidelle confederazioni sindacali sull'informativa del decreto del Ministro dell’Istruzione di prossima emanazione relativo al riparto di risorse tra le istituzioni scolastiche attuativo dell’Investimento 3.2 “Scuola 4.0” della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. I tecnici della parte pubblica hanno riferito che il provvedimento verrà inserito in un prossimo decreto a firma del ministro di competenza: ma se le scuole non investiranno i finanziamenti entro il prossimo mese dicembre saranno commissariate.“Peccato – replica Marcello Pacifico, presidente Anief e Udir - che al’anno riprenderà in condizioni a dir poco precarie: mancheranno all’appello 1.800 Dsga, in pratica uno ogni quattro, un migliaio di presidi, uno su sette, con l’aggravante dei 500 presidi mancanti nelle sedi normo-dimensionate. Inoltre, continuerà a non esserci chiarezza suldel, mentre ancora non è stato rinnovato l'organico Covid che rimane essenziale per riprendere le lezioni con la pandemia in corso, prima ancora di innovarle”. Per questo Pacifico ha avanzato la proposta di organizzare un incontro tecnico "sulle condizioni, in cui siamo pronti a dare un nostro contributo; cerchiamo di capire quali sono i parametri dell'Europa, quali sono i paletti di questa spesa".“Come se non bastasse – ha continuato il leader sindacale - bisogna anche fare chiarezza sulle risorse destinate al personale docente e amministrativo delle scuole per la realizzazione del. La verità è che il commissariamento dovrebbe scattare non per le scuole, ma verso il Ministero dell’Istruzione che in maniera incompetente continua a prendere impegni senza la revisione la dotazione degli organici. Perché – conclude il sindacalista autonomo – senza una integrazione sensibile degli organici, anche dei docenti, di cattedra comune e di sostegno, oltre che del personale Ata, i quasi due miliardi del Pnrr da assegnare alle scuole rischiano di andare persi”.