Circle Group, si aggiudica commessa per innovazione procedure doganali

CIRCLE Group

(Teleborsa) -specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale, annuncia chenel percorso di attivazione di(fra cui Fast Corridor ferroviari)."Siamo molto soddisfatti di questa nuova importante commessa, il cuidistribuiti su cinque anni", commenta il Presidente e Ceo di CIRCLE Group,, spiegando "grazie alle 26 procedure attivate ad oggi (fra cui i Fast Corridor), l’industria dei trasporti multimodali riconosce a CIRCLE una specifica expertise in questo ambito e la capacità di intercettare prima degli altri i megatrend di settore legati alle nuove tecnologie a supporto della digitalizzazione e le potenzialità di questa fase decisiva per il settore della logistica intermodale".Un altro passo in avanti completato, dunque, nella prospettiva dellache ha definito le coordinate strategiche del piano di sviluppo di CIRCLE Group.