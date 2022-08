Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con Milano che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dopo una partenza più cauta sull'eco degli avvertimenti di Moody's. L'agenzia di rating venerdì sera aveva rivisto al ribasso l'outloook sul rating a causa della crisi politica che ha fatto cadere io governo Draghi.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre l'1,08%.Sale lo, attestandosi a +208 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,92%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,78%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,52%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,98%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 22.690 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 24.831 punti.Senza direzione il(+0,12%); leggermente positivo il(+0,58%).di Milano, troviamo(+3,12%),(+1,59%),(+1,44%) e(+1,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,39%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,35%.del FTSE MidCap,(+2,23%),(+1,78%),(+1,67%) e(+1,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,41%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,38%.Scende, con un ribasso del 2,77%.Crolla, con una flessione del 2,42%.