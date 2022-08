Continental conferma outlook nonostante primo semestre difficile

Continental

(Teleborsa) -, uno dei primi produttori mondiali di pneumatici e di sistemi di frenata, ha registratopari a 9,4 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2022, in rialzo del 13% rispetto agli 8,4 miliardi di euro del secondo trimestre 2021. L'è stato negativo per 251 milioni di euro (secondo trimestre 2021: 545 milioni di euro per attività continue e cessate). Ilè stato negativo per 687 milioni di euro (secondo trimestre 2021: 302 milioni di euro per attività continue e cessate).La società afferma che "come previsto ilha avuto un impatto notevole nel secondo trimestre". Vengono citate le incertezze geopolitiche a seguito della guerra contro l'Ucraina, l'interruzione delle catene di approvvigionamento e i massicci aumenti dei prezzi di materie prime, semilavorati, energia e logistica, insieme alla carenza di componenti elettronici e alle conseguenze dei lockdown in Cina."Non possiamo essere del tutto soddisfatti dei nostri risultati di business attuali - anche se sono quelli attesi - ma siamo- ha affermato Katja Durrfeld, CFO di Continental - Prevediamo un aumento della produzione automobilistica e anche le nostre misure per migliorare gli utili stanno entrando in vigore. Pertanto, manteniamo le nostre prospettive per l'anno fiscale in corso".Continental prevede ancora vendite consolidate per l'anno nel suo complesso da circa 38,3 a 40,1 miliardi di euro e un margine EBIT rettificato di circa il 4,7-5,7%. Ciò includea seguito dei massicci aumenti dei prezzi di materie prime, semilavorati, energia e logistica. I costi di trasporto per un container standard per la spedizione d'oltremare in alcuni casi sono aumentati di otto volte, sottolinea la società.