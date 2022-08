Ralph Lauren, trimestrale sopra le attese nonostante pressione su margini

Ralph Lauren

(Teleborsa) -ha registrato undi 1,73 dollari (1,88 dollari su base rettificata), escluse le ristrutturazioni e altri oneri netti, nel primo trimestre del Fiscal 2023 (terminato il 2 luglio 2022). Ciò si confronta con un utile per azione di 2,18 dollari (2,29 dollari su base rettificata) del primo trimestre di Fiscal 2022.Nel trimestre lesono aumentate dell'8% a 1,5 miliardi di dollari (+13% a valuta costante). La valuta estera ha avuto un impatto negativo sulla crescita dei ricavi di circa 510 punti base.Ilè stato del 68%, 180 punti base in meno rispetto all'anno precedente (-80 punti base in valuta costante), con prezzi e promozioni migliori più che compensati da maggiori difficoltà di trasporto per mitigare i ritardi della catena di approvvigionamento globale.Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 1,75 dollari su ricavi per 1,41 miliardi di dollari.