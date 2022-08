Germania, inflazione luglio confermata a +7,5% su base annua

(Teleborsa) - Si mantiene su livelli elevati, anche se diminuisce marginalmente rispetto al mese precedente. Lo annuncia l'ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari diffusi a fine mese che indicavano un. Il dato si confronta con il +7,5% del consensus e il +7,6% di giugno.si registra un, come indicato dalla stima preliminare e rispetto al +0,1% di giugno."Il motivo principale dell'elevata inflazione è ancora l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Da giugno 2022 due misure del pacchetto disul tasso di inflazione complessivo:. Inoltre, nel luglio 2022 è stata abolita la sovrattassa EEG", afferma Georg Thiel, presidente dell'Ufficio federale di statistica.Quanto all', ha registrato una variazione dello 0,8% su mese (come il consensus e dopo il -0,1% del mese precedente) e un +8,5% su anno (confermato il preliminare e salito rispetto al +8,2% precedente).