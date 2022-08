Il settore utility italiano lima qualche punto (-0,43%), timido segno meno per Alerion Clean Power

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

listino principale

Terna

listino milanese

Alerion Clean Power

Ascopiave

ERG

algoWatt

(Teleborsa) - Leggermente negativo il, mostrando un andamento simile all'Ilha terminato la seduta a quota 30.217,9, con un decremento dello 0,43% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'chiude a 356, dopo aver avviato gli scambi a 357.Nel, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,57%.Tra le medie imprese quotate sul, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dell'1,32%.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dell'1,08%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dell'1,06%.Tra ledi Piazza Affari, lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 1,00%.