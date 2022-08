Lenovo, risultati trimestre in cresciuta: avanti diversificazione

Lenovo Group

(Teleborsa) -ha annunciato oggi ottimi risultati per il primo trimestre, accrescendo sia i ricavi sia la redditività per il nono trimestre consecutivo.è cresciuto dell'11% a. Isi sono spinti fino a, in aumento dello 0,2% (+ 5% a cambi costanti).Il Gruppo ha visto i ricavi delle attività non-PC raggiungere il 37% del totale, dimostrando che la strategia di trasformazione basata sui servizi e gli investimenti continui nella diversificazione del business ha dato i suoi frutti e sta portando opportunità di crescita futura. LLenovo prosegue nell’obiettivo di raddoppiare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) ed ha quindi aumentato gli investimenti del 10% e l'organico in R&S del 29% rispetto all’anno precedente.