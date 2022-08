Autotrasporto, ok della Commissione Ue a proroga aiuti di Stato dell'Italia per il settore

(Teleborsa) - Laha approvato una uno schema italiano esistente per sostenere il settore deldisu strada nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. L'emendamento è stato approvato nell'ambito del Quadro Temporaneo di Crisi degli Aiuti di Stato , adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022, e modificato il 20 luglio 2022 , tra l'altro, per aumentare gli importi limitati degli aiuti alle imprese colpite dall'attuale crisi o dalla successiva sanzioni e controsanzioni.La Commissione ha approvato il regime originario nel luglio 2022. L'ha notificato alla Commissione l'intenzione di modificare il regime per aumentare l'importo massimo dell'aiuto da 100.000 a 500.000 euro per. La Commissione ha ritenuto che il regime italiano, come modificato, resta necessario, appropriato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e le condizioni stabilite nella Quadro di crisi.Su questa base, la Commissione ha approvato la modifica ai sensi delle norme dell'UE sugli