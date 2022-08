Investindustrial rileva divisione food di TreeHouse Foods e PFG

(Teleborsa) - Una società di investimento controllata daha siglato un accordo definitivo per, un leader nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari a marchio privato presso il canale retail e la ristorazione in Nord America.La società è ila marchio privato ed è attiva nella produzione e distribuzione diper insalata, maionese, salse, sciroppi, ripieni per torte e marmellate. Gestiscenegli Stati Uniti, in Canada e in Italia, inclusi due stabilimenti di pasta a Fara Gera d’Adda (BG) e Verolanuova (BS), oltre agestiti direttamente.Ildell’acquisizione è atteso. La società manterrà la propria(IL) e sarà controllata da Investindustrial, che si propone come investitore di lungo termine. I ricavi totali e la distribuzione su scala globale derivanti dalla, partecipata da Investindustrial, creerà uno dei maggiori fornitori di prodotti alimentari private label al mondo."Siamo orgogliosi di poter arricchire il nostro portafoglio di aziende leader nel settore alimentare a marchio privato grazie all’acquisizione delle divisioni di TreeHouse Foods focalizzate sulla produzione di preparati alimentari", ha commentato Andrea Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial., Amministratore Delegato e Presidente di TreeHouse Foods, ha affermato che Investindustrial "è il partner ideale per la nostra divisione leader nel settore dei preparati alimentari".Lazard e Bank of America hanno agito in qualità di advisor finanziari di Investindustrial e Kirkland & Ellis ha svolto la consulenza legale.TreeHouse Foods è stata assistita da Evercore in qualità di advisor finanziario e Gibson Dunn ha agito come consulente legale. Centerview ha fornito la fairness opinion al Consiglio di amministrazione di TreeHouse.Investindustrial ha acquisito ancheun’azienda leader nello sviluppo e nella produzione dinel mercato nordamericano, con particolare attenzione alle inclusioni e alle guarnizioni (farciture e ingredienti per i prodotti da forno e per il gelato, come le gocce di cioccolato), guarnizioni, granelle/streusel, praline e componenti per biscotti che vengono venduti a clienti industriali B2C e B2B e a clienti operanti nei servizi di ristorazione.PFG vanta lae negli ultimi 10 anni ha costantemente registrato unadel fatturato, in un mercato che nel 2021 valeva 1,7 miliardi di dollari e crescerà a un tasso CAGR di circa il 10% fino al 2026.L'azienda, con sede a), ha investito in modo significativo nei suoi impianti di produzione e dispone di un'impronta produttiva all'avanguardia con, situati rispettivamente a Mexico (Missouri), Perry (New York) e Fort Worth. PFG farà parte del più ampio gruppo di aziende di ingredienti alimentari di Investindustrial, tra cui CSM Ingredients, Hi-Food e Italcanditi, che complessivamente hanno un fatturato di quasi 1 miliardo di euro.