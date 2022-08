Modesto rialzo per l'indice delle società assicurative (+0,54%)

settore assicurativo italiano

(Teleborsa) - Senza slancio ilche si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dalIlha aperto a 16.173,7, per poi portarsi a quota 16.207,2, in recupero dello 0,54%, rispetto alla chiusura precedente, mentre l'cresce dello 0,94% a 279.Tra le azioni italiane adel comparto assicurativo, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,91%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,90%.Tra le medie imprese quotate sul, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +1,34%.