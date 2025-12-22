Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:26
25.453 +0,42%
Dow Jones 21:26
48.380 +0,51%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Piazza Affari: positiva la giornata per il settore assicurativo italiano

L'Indice delle società assicurative guadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 40.149,25 punti.
