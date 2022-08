Scholz, Governo unito su Patto Stabilità più flessibile

(Teleborsa) -. Lo ha detto oggi a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz, confermando così che il suo governo intende ripristinare il freno costituzionale al debito a partire dal 2023. Il freno era stato negli ultimi anni sospeso per rispondere alla crisi Covid. Scholz ha contemporaneamente annunciato molteplici misure che dovranno aiutare i cittadini ad affrontare laAbbiamoche il ministro delle Finanze ha spiegato da poco. Il messaggio è che, all'interno del patto che non vogliamo modificare in linea di massima, vogliamo avere però la possibilità di usare in futuro la flessibilità che abbiamo avuto fino a oggi nell'affrontare la crisi".In merito al "momentum del Next Generation Eu", per Scholz la cosa fondamentale è cheCerte volte nel dibattito, e credo talvolta con false speranze, ci si concentra sull'apertura dei crediti, ma per me è stata sempre importante la domanda 'how to deal with the credits'.Scholz ha anche fatto sapere diche parta dal Portogallo e dalla Spagna, attraversi la Francia e arrivi fino all'Europa centrale. La pipeline servirebbe "in modo massiccio ad alleviare la situazione delle forniture". Per questo Scholz ha "spinto molto per affrontare un progetto del genere", così come con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Come notaper la realizzazione di un gasdotto dalla Spagna al sud della Francia era stato fermato qualche anno fa, perché considerato antieconomico, in parte anche a causa del gas naturale meno caro proveniente dalla Russia.Quanto alla continuazione della guerra inha detto riaffermando l'appoggio militare e finanziario a Kiev. Il governo tedesco "rompendo con la sua precedente politica, sta fornendo"Sosteniamo finanziariamente l'Ucraina - ha continuano - e siamo pronti al fatto che l'impatto di questa guerra interessa il mondointero, ed l'Europa ed il nostro Paese". Alla domanda se accoglierebbe positivamente un impegno dell'ex cancelliere - fortemente criticato per la sua eccessiva vicinanza a Vladimir Putin - come mediatore con la Russia, Scholz ha poi risposto in modo ambiguo."Non saprei" ha detto, aggiungendo che sarebbe "un impegno lodabile" se l'ex cancelliere dovesse parlare con Mosca della vicenda della turbina del