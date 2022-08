UK, l'inflazione sale a doppia cifra: ai massimi dal 1982

(Teleborsa) - Continua a crescere. Lo rileva l'Office for National Statistics (ONS), spiegando che su base annua i prezzi al consumo segnano una crescita del 10,1%, contro il +9,4% del mese precedente e il +9,8% del consensus. Si tratta dell'aumento più elevato dal febbraio 1982.l'inflazione ha registrato un incremento dello 0,6%, superiore al +0,4% atteso dagli analisti e contro il +0,8% del mese precedente.Ildell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, accelera al +6,2% dal 5,8% del mese precedente e supera il +5,9% stimato dagli analisti. Su base mensile si registra un +0,3%, oltre il +0,2% delle attese e contro il +0,4% del mese precedente."Tenere sotto controllo l'inflazione è la mia massima priorità e stiamo agendo attraverso una politica monetaria forte e indipendente, decisioni fiscali e di spesa responsabili e riforme per aumentare la produttività e crescere", ha affermato ilin risposta ai dati.All'inizio di questo mese laha alzato il tasso di interesse di riferimento dello 0,5% all'1,75% - il primo aumento da mezzo punto dal 1995 - e prevede che l'inflazione raggiungerà il picco del 13,3% in ottobre, quando i prezzi regolamentati dell'energia per le famiglie dovrebbero aumentare.