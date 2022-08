Dl Aiuti bis, Anief organizza manifestazione a Roma per chiedere misure migliorative

(Teleborsa) - "Chiedere a gran voce emendamenti al DL Aiuti Bis, in esame al Senato". Con questo obiettivo il sha annunciato una"Per ilè prevista un'approvazione urgente, ma – ha sottolineato qualche giorno fa il sindacato Anief – il Senato va in ferie il 10 agosto; si sa che è stato assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze e tesoro). Il 30 agosto inizia l'esame, già il 6 settembre è atteso in aula".Anief denunciaritenuta dal sindacato "fuori dall'attuale perimetro della decretazione d'urgenza, estranea alla materia, non meramente attuativa del PNRR né esecutiva dei rilievi della Commissione UE su Next Generation".L'ufficio legislativo Anief ha chiesto ai senatori la presentazione di emendamenti sulla, lae l"Quello che serve #perunascuolagiusta è stato presentato nel 'Manifesto Anief' per orientare le scelte della politica nella XIX prossima legislatura. Per quanto riguarda il dl Aiuti bis, visto che il 30 agosto inizia l'esame, e già il 6 settembre è atteso in aula, – ha affermato il– noi lo stesso giorno manifesteremo a Roma, perché è importante manifestare anche il disappunto verso alcune misure che ci sembrano davvero inutili, come la figura del docente esperto. Il fine è far diventare esperti tutti i docenti, ma dobbiamo prima metterli in cattedra in maniera stabile. Stabilizziamo i precari, confermiamo l'organico Covid, che è stato preziosissimo per le nostre scuole, permettiamo l'integrazione delle graduatorie del concorso straordinario, mettiamo insomma fine ai problemi della scuola".