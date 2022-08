Prima Industrie, fondi acquistano 50,1% poi OPA a 25 euro

Prima Industrie

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel campo dei sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, ha comunicato che(controllato dai fondi Alpha Private Equity e Peninsula) hanella società. L'operazione è stata effettuata tramite la sottoscrizione di separati contratti di compravendita con Erste International S.A., Gianfranco Carbonato, Franca Gagliardi, Domenico Peiretti, Davide Peiretti, dP-Cube S.r.l., Joseph Lee Sou Leung, J and Lem Limited e World Leader Limited.I contratti di compravendita prevedono che l'acquirente acquisti, al prezzo di, complessivamente 5.167.861 azioni ordinarie, per un corrispettivo complessivo pari a 129.196.525 euro circa. Si prevede che le condizioni sospensive (tra cui l'autorizzazione antitrust e "foreign direct investment" e la circostanza che le banche che si sono impegnate a finanziare l'operazione non abbiano esercitato il diritto di non erogare i fondi sulla base della "material adverse effect clause")possano avverarsi entroe che ilpossa avvenire nelle settimane successive.A seguito del closing, l'acquirente sarà tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquistosulle restanti azioni al prezzo di 25 euro per ciascuna azione. L'operazione è finalizzata aldelle azioni di Prima Industrie da Borsa Italiana. Alpha e Peninsula ritengono che il delisting dell'azienda possa garantire una maggiore flessibilità nell'affrontare diverse sfide, tra cui il consolidamento del settore.È previsto che alcuni dei venditori (nelle persone di World Leader Limited, dP-Cube S.r.l. e Gianfranco Carbonato(tramite HoldCo) impiegando una parte dei proventi della compravendita; i reinvestitori verranno a detenere, indirettamente, una partecipazione massima rappresentativa, nel complesso, del 6,4% del capitale sociale della società.Ottima la performance di, che. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,68 e successiva a 25,03. Supporto a 24,33.