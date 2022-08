Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

sanitario

Cisco Systems

Chevron

Intel

DOW

Walgreens Boots Alliance

Verizon Communication

Nike

JP Morgan

Cisco Systems

Broadcom

Marvell Technology

Nvidia

NetEase

Walgreens Boots Alliance

Moderna

Baidu

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06% sul, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.284 punti.Guadagni frazionali per il(+0,26%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,16%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,53%) e(+0,49%). Il settore, con il suo -0,43%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+5,81%),(+1,79%),(+1,17%) e(+1,01%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,32%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,54%.Tentenna, che cede lo 0,88%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,81%),(+3,69%),(+3,61%) e(+2,39%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,97%.Sensibili perdite per, in calo del 6,44%.In apnea, che arretra del 5,06%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,25%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI servizi (preced. 47 punti)15:45: PMI composito (preced. 47,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 52,3 punti)16:00: Vendita case nuove (preced. 590K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -8,1%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 1,9%)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. -8,6%).