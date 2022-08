Credit Suisse, nuove nomine al vertice mentre lavora al rilancio

Credit Suisse

(Teleborsa) -ha. Le nomine sono parte degli "sforzi per rendere Credit Suisse un Gruppo più forte, più semplice ed efficiente con rendimenti più sostenibili", ha detto Ulrich Korner, Group CEO. Nella prima parte dell'anno ha lanciato, con laal centro delle critiche, tanto che il primo azionista ha pubblicamente chiesto di ottenere rendimenti sostenibili nel prossimo anno o due, oppure di esplorare opzioni tra cui una vendita, uno spin-off o una fusione.Inoltre, nelle scorse settimane si sono susseguite(la banca aveva oltre 51 mila dipendenti al 30 giugno). "Abbiamo detto che aggiorneremo i progressi sulla nostra revisione completa della strategia quando annunceremo i nostri risultati del terzo trimestre. Qualsiasi segnalazione sui potenziali risultati prima di allora è del tutto speculativa", aveva affermato un portavoce dell'istituto di credito.rientra in Credit Suisse, assumendo il. Sostituirà David Mathers che ha deciso di dimettersi dopo oltre 11 anni nel suo ruolo, come precedentemente comunicato. Negli ultimi cinque anni, Dixit Joshi ha ricoperto il ruolo di Tesoriere di Deutsche Bank, dove ha svolto un ruolo chiave nella ristrutturazione della banca durante la revisione del bilancio dell'azienda., precedentemente annunciata come CEO della regione EMEA, viene nominata, a partire dal 19 settembre 2022. Questo nuovo ruolo supporterà il Group CEO nella direzione e nello sviluppo strategico del Gruppo, compresa la trasformazione operativa e dei costi., amministratore delegato della divisione Wealth Management, che ha agito in qualità di amministratore delegato ad interim della regione EMEA, assume la carica a tempo indeterminato con effetto immediato.assumerà con effetto immediato la carica di, in sostituzione di Ulrich Korner, nominato Group CEO. Inoltre, continuerà a ricoprire il ruolo di Head of Asset Management Americas e Global Head of Investments and Partnerships.Inoltre,viene nominato, guidando il modello operativo e il lavoro di trasformazione dei costi per il Gruppo.