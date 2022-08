UK rivede PIL 2020: Covid ha causato crollo dell'11%

(Teleborsa) - L'Office for National Statistics hadi 1,7 punti percentuali a un. Si tratta di un calo maggiore rispetto a qualsiasi stima precedente dell'ONS e del, secondo i dati storici della Banca d'Inghilterra. Le stime iniziali dell'ONS avevano già suggerito il più grande calo della produzione dal "Grande gelo" del 1709, anche se poi le aveva riviste al rialzo al -9,3%, il più grande calo dopo la Prima guerra mondiale."Queste revisioni del 2020 sono principalmente dovute al fatto che, quindi ora siamo in grado di misurare direttamente i costi sostenuti dalle imprese (consumi intermedi) e possiamo adeguare i prezzi (deflazione) a un livello molto più dettagliato", ha sottolineato l'ONS.Nel 2020 il settore deiè ora stimato in calo del 12,4%, rivisto al ribasso di 3,7 punti percentuali. Diversi sotto-settori hanno subito variazioni. Un esempio sono le attività di alloggio e ristorazione, che ora si stima siano diminuite del40,1%, rispetto a un calo del 42,2% pubblicato in precedenza. Inoltre, l'ufficio statistico stima che il settoresia aumentato dell'1,2%, rivisto al rialzo da un calo dell'8,4%.