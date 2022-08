BCE, Panetta: "Aumentano probabilità recessione, aggiustamenti ispirati a prudenza"

(Teleborsa) -, che consentirebbe di, quindi l'atteggiamento delladovrebbe essere quello tradizionalmente impostato allaquando prende le decisioni di politica monetaria. Lo ha ribadito, membro dell'executive Board della BCE, in occasione di un convegno dell'European Economic Association presso la Bocconi di Milano.Per il banchiere lea causa dell'impatto della pandemia e degli shock economici prodotti dalla guerra in Ucraina. Non è escluso quindi un "significativo rallentamento" dell'economia o una "recessione",- ha spiegato Panetta - che consentirebbe diIn questa situazione - ha proseguito - sono, ma "l'evoluzione recente dell'economia ci deve indurre a usare una delle più importantiche è la".Per Panettadeve essere, tenendo "pianamente in considerazione le condizioni economiche dell'area euro".Panetta ha presentato un studio relativo all', affermando che la sua emissione, oltre a garantire lain capo alla BCE, dovrebbe favorire la. "Fondamentalmente, il mercato dei pagamenti dell'area dell'euro è", ha spiegato l'economista, aggiungendo che l'euro digitale "potrebbe aumentare la concorrenza" e "efficienza" come mezzo do pagamento e "migliorerebbe anche l'autonomia strategica della Zona Euro, riducendo la dipendenza dalle entità estere".Infine, Panetta ha parlato dele del fatto che l'euro digitale dovrebbeed ha affermato che su questo si sta lavorando a Francoforte. Il banchiere ha spiegato che quando il progetto dell'euro digitale verrà portato a termine "le persone dovranno essere in grado di scegliere quante informazioni vogliono condividere". e quindi occorrerà "bilanciare" l'esigenza di pubblicità delle informazioni con con la necessità di assicurare la riservatezza.