Elezioni, la sfida dei leader al Nord: la mappa

(Teleborsa) - Sarà ilil "campo di battaglia" di tanti leader candidati alle elezioni.Riflettori puntati, in particolari, sualla testa delle liste nei collegi plurinominali dei propri partiti, ci sarannoe (che correrà in cinque collegi dislocati in quattro regioni diverse: oltre alla Lombardia, Sicilia, Puglia e Campania)(che correrà anche in Veneto dove si candida per il Senato nelle liste proporzionali ancheleader di Azione) ,(alla Camera),(al Senato).Meloni sarà candidata nel collegio uninominaleed è capolista nel plurinominale per la Camera nel primo collegio della circoscrizione Lombardia 1, nel Lazio 1 e nel collegio 2 della Puglia (quello di Bari).(che non sarà candidato nell’uninominale) non trascura il Sud con la candidatura di capolista al Senato inIeri, intanto, ennesimo strappo tra Movimento Cinquestelle e Pd. "In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l'isola". Lo ha annunciato su Facebook il leader del M5s, Giuseppe Conte, confermando la rottura con il Pd, come avvenuto a livello nazionale. "Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l'agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante il Conte II", ha scritto il capo politico. Nuccio Di Paola, attuale referente regionale del M5s, è il candidato dei 5stelle a governatore in Sicilia. Con il Segretario del Pd Letta che si p detto "