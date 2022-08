USA, indici PMI ben sotto attese ad agosto su debole domanda consumatori

(Teleborsa) - Le aziende del settore privato statunitensi hanno segnalato un, secondo la stima flash sull'indice PMI elaborato da S&P Global. L'indicatore delsi attesta a un livello di 51,3 punti, in diminuzione dai 52,2 punti di luglio e inferiore alle attese degli analisti (52 punti). L'indicatore si conferma al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione, ma è sceso al livello più basso in poco più di due anni, traIn netto calo l'indice del. La stima flash per agosto indica un valore di 44,1 punti, rispetto ai 47,3 di luglio e contro i 49,2 del consensus. Il calo dell'attività commerciale è stato nel complesso marcato e il più rapido da maggio 2020. I fornitori di servizi hanno notato chedei clienti poiché il reddito disponibile è stato ridotto.Ilsi attesta così a 45 punti dai 47,7 precedenti e rispetto ai 49 attesi. Si tratta della seconda diminuzione mensile consecutiva dell'attività commerciale totale."I dati flash PMI di agosto hanno segnalatoper la salute del settore privato statunitense - ha commentatidi S&P Global Market Intelligence - Le condizioni della domanda sono state nuovamente smorzate, innescate dall'impatto dei rialzi dei tassi di interesse e dalle forti pressioni inflazionistiche sulla spesa dei clienti, che hanno pesato sull'attività"."L'aumento delle nuvole si è diffuso nel settore privato mentre i nuovi ordini di servizi sono tornati in territorio di contrazione, rispecchiando le condizioni di domanda debole osservate nelle loro controparti manifatturiere - ha aggiunto - Escludendo il periodo tra marzo e maggio 2020, il calo della produzione totale è stato".