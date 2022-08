Aquafil in rialzo dopo accordo non vincolante per acquisizione

Equita

(Teleborsa) -, in una seduta cauta per Piazza Affari, il titolo. La società, quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, ha comunicato ieri sera di averche prevede la possibiledi una partecipazione di maggioranza nella società indiana Gujarat Polyfilms Private Limited."Si tratta di unaper Aquafil considerando la dimensione di Gujarat e considerando il mercato Indiano di - scrive- L'acquisizione consentirebbe ad Aquafil di aumentare la capacità di polimerizzazione per l'intero mercato asiatico consentendo eventuali ulteriori espansioni nella regione". Secondo gli analisti,Amplia il margine di guadagno, che si attesta a 6,34 euro per azione, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 6,453 e successiva a quota 6,633. Supporto a 6,273.