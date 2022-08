Chiusura positiva per la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -. Gli investitori rimangono comunque cauti in attesa del Simposio di Jackson Hole, dal quale potrebbero emergere indicazioni più dettagliate sull'attività delle banche centrali a livello mondiale e soprattutto della FED. Ilche si ferma a 32.969 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.141 punti. In frazionale progresso il(+0,28%); pressoché invariato l'(+0,16%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,20%) e(+0,52%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,62%),(+2,22%),(+1,39%) e(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,50%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+8,17%),(+5,35%),(+3,92%) e(+3,75%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,79%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,63%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,23%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,16%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,8%; preced. -1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 253K unità; preced. 250K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,8%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,2 punti; preced. 51,5 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.