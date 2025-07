Dow Jones in rialzo, deboli gli altri indici, Vola Delta Air Lines dopo i conti

Nvidia

(Teleborsa) -, dopo i rialzi di ieri spinti dalla corsa dia fondare la soglia di 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, mentre, solo un antipasto della stagione delle trimestrali, che inizierà a pieno ritmo la prossima settimana.ha previsto di Wall Street, dopo che ad aprile aveva sospeso la guidance perchè i primi annunci sui dazi del presidente Trump avevano intaccato la propensione all'acquisto dei consumatori statunitensi.Ieri, Trump ha annunciato una partire dal 1° agosto e ha minacciato un dazio del 50% sulle esportazioni dal Brasile verso gli Stati Uniti. Ha inoltre emesso avvisi tariffari a sette partner commerciali minori.Sul fronte macroeconomico, leper la settimana del 5 luglio sono state 227.000, al di sotto delle 237 mila attese dagli analisti.Daidel 17-18 giugno, pubblicati ieri sera , è emerso un approccio particolarmente cauto alle prossime mosse della banca centrale. Infatti, mostrano che solo "un paio" di membri del Consiglio Direttivo hanno dichiarato che secondo loro i tassi potrebbero diminuire già in luglio, mentre la maggior parte dei banchieri resta preoccupata per le pressioni inflazionistiche che potrebbero essere indotte dall’esito delle trattative dell’amministrazione statunitense con l’intento di rimodellare il commercio globale.Tra gli annunci societari,ha accettato di essere acquisita da Ferrero in un'operazione da circa 3,1 miliardi di dollari. Ferrero ha offerto agli azionisti di WK Kellogg 23 dollari per azione, con un premio del 31% rispetto alla chiusura del titolo ieri.Guardando ai, Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,54%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.277 punti. Leggermente negativo il(-0,21%); sui livelli della vigilia l'(+0,12%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+0,86%),(+0,81%) e(+0,69%). Il settore, con il suo -0,64%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,37%),(+2,21%),(+2,11%) e(+2,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,44%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,00%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,91%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,94%),(+3,63%),(+3,36%) e(+3,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,05%. In apnea, che arretra del 6,59%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,88%. Lettera su, che registra un importante calo del 3,84%.